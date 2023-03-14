Pınar Karşıyaka, evinde çok güçlü

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada çıktığı 10 maçta sadece 1 kez kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda gösterdiği performansla dikkat çekti. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon evinde oynadığı 10 lig müsabakasında 9 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve bu alanda ligdeki en iyi sonuçlara imza atan takımlardan biri oldu. Kaf-Kaf, böylece bu sezon ligde galibiyet sevinci yaşadığı toplam 15 maçın 9'unu sahasında elde etti ve bu sonuçlarla birlikte İzmir temsilcisi, ligde 3. sıraya kadar yükseldi.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, dün evinde Fenerbahçe'yi 102-98 mağlup ettikten sonra Ufuk Sarıca da taraftarlar için, “Bu müthiş atmosfer için teşekkür ediyorum” dedi.