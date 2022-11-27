Pınar Karşıyaka, evinde güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı son 3 karşılaşmayı kaybeden ve kötü gidişatı FIBA Şampiyonlar Ligi'ne de yansıtan Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Basketbol'u sahasında farklı yenerek moral buldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Yukatel Merkezefendi Basketbol'u ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan yeşil-kırmızılılar, ilk periyodu 22-11 üstün tamamladı. İkinci periyotta da farkı açmaya devam eden İzmir temsilcisi, devreye 45-30 önde girdi. İkinci ve üçüncü periyodu da büyük bir üstünlükle geçen ev sahibi, karşılaşmayı 92-76 kazandı.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, “Türkiye Ligi çok iyi bir lig. Ligde çok iyi oyuncular ve antrenörler var. Herkes birbirini yenebiliyor. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket buraya üç maç arka arkaya kazanarak moralli gelmişti. Bizde durum tam tersiydi ve böyle net bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Lige verilen 3 haftalık arada düzgün antrenman yapamamak bizi etkileyen unsurlardan biriydi. Biz takım olarak birbirimize güveniyoruz ama mutlaka beraber daha fazla çalışmaya ve oynamaya ihtiyacımız var. İleride daha iyi olacağız" dedi.