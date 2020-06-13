Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup'ın oynanmasını istiyor

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, FIBA Eurocup turnuvasında eylül ayına ertelenen maçların sağlıklı bir şekilde oynanmasını beklediklerini söyleyerek, Final Four'un ardından hak ettikleri kupaya uzanmayı amaçladıklarını kaydetti.

FIBA Europe Cup'ta adını son 4 takım arasına yazdıran ancak dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle oynanamayan Final Four'u sabırsızlıkla bekleyen Pınar Karşıyaka, gözünü pazartesi günü Münih'te yapılacak FIBA toplantısına çevirdi. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, eylül ayına ertelenen, sezonun sağlıklı bir şekilde sonuna kadar oynanması gerektiğini ve hedeflerinin hak ettikleri kupaya uzanmak olduğunu açıkladı.

"Amacımız hak ettiğimize inandığımız kupayı almak"

Selim Çınar pazartesi günü yapılacak toplantı öncesi şunları söyledi:

“Daha önce başkanımız Turgay Büyükkarcı'nın da açıklamış olduğu gibi, eylül sonuna ertelendiği günden bugüne dek Europe Cup'ta sezonun tamamlanmasına yönelik takip ve ısrarımız devam etmekte. FIBA Europe Cup Final Four'u düzenleme konusunda isteğimiz de var, organizasyonu düzenleyecek gücümüz de. Organizasyonun bütününde ulaşımdan konaklamaya birçok detayı düşünerek görüşmelerimizi ve hazırlıklarımızı yapmış bulunuyoruz. Son derece güçlü ve iyi bir şekilde geçirmekte olduğumuz ancak pandemi nedeniyle ertelenen FIBA Europe Cup'ta amacımız, sezonun sağlıklı bir şekilde sonuna dek oynanmasını sağlamak ve hak ettiğimize inandığımız kupaya uzanmak.”