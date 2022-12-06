Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Telekom Baskets Bonn'u ağırlayacak

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Telekom Baskets Bonn'la Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın Telekom Baskets Bonn'u Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek. İzmir temsilcisi 2 mağlubiyetle B Grubu'nda 2. sırada yer alırken, Almanya temsilcisi ise 1 yenilgiyle 1. sırada yer alıyor. Almanya'daki ilk maçta yeşil-kırmızılı ekip, Telekom Baskets Bonn'a 83-71 yenilmişti. İki takımında doğrudan üst tura çıkabilmesi için mutlak kazanması gerekiyor. İzmir temsilcisi, kaybettiği taktirde liderlik şansını kaybedecek ve play-off mücadelesiyle üst tura çıkmaya çalışacak.