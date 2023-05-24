Pınar Karşıyaka, iç sahada ligin en iyilerinden

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçın 13'ünü kazanarak, evinde 15 galibiyet alan Türk Telekom ve 14 kez kazanan Fenerbahçe'nin ardından bu alanda en iyi üçüncü takım konumunda bulunuyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçın 13'ünü kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sadece Tofaş ve Türk Telekom'a kaybetti. Kaf-Kaf, evinde 15 galibiyet alan Türk Telekom ve 14 kez kazanan Fenerbahçe'nin ardından bu alanda 13 galibiyeti olan Efes'le birlikte en iyi üçüncü takım konumunda bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, evinde bin 376 sayı atarken, bin 277 sayıya da engel olamadı.