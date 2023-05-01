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Pınar Karşıyaka, ilk iki şansını kaybetti

Pınar Karşıyaka, hafta sonu oynanan mücadelede konuk olduğu Bursaspor’a 106-99 kaybederek ligde ilk iki şansını yitirdi.

Pınar Karşıyaka, hafta sonu oynanan mücadelede konuk olduğu Bursaspor'a 106-99 kaybederek ligde ilk iki şansını yitirdi.


Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Frutti Extra Bursaspor'a konuk oldu. Yeşil-kırmızılılar, son periyoda kadar oyunun içinde kalırken, son periyotta savunma anlamında ve sayı atma konusunda sorun yaşayınca rakibinin galibiyetine engel olamadı. Böylece Kaf-Kaf, zorlu Bursa deplasmanında 106-99 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka, 19 galibiyetle haftayı tamamladı. İzmir ekibinin en yakın rakibi olan 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise maç eksiğine rağmen 21 galibiyeti bulunuyor. Ligin bitimine son 3 hafta kalırken, İzmir temsilcisinin ilk iki şansı tükenmiş oldu.


Pınar Karşıyaka Başnatrenörü Ufuk Sarıca da, “Bundan sonra oynayacağımız 3 maç var. Onları kazanıp ligi mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

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