Pınar Karşıyaka, Murcia'ya konuk oluyor

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Play-In turunun ilk maçında yarın İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya konuk olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, yarın saat 22.30'da İspanyol temsilcisi UCAM Murcia ile Palacio de Deportes de Murcia'da karşı karşıya gelecek. Kaf-Kaf, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki B Grubu'nu 3. sırada bitirirken, Murcia ise A Grubu'nu 2. sırada tamamlayıp Play-In turuna kalmayı başardı. Karşılaşma 3 maç üzerinden oynanıp, 2 galibiyete kalan takım üst tura yükselmeye hak kazanacak.

Müsabakanın rövanşı ise 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.