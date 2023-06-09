Pınar Karşıyaka, saha avantajını olumlu kullandı

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında konuk ettiği Türk Telekom'u mağlup ederek seride 2-1 öne geçmeyi başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka, İzmir'de Türk Telekom'u konuk etti. Zorlu geçen mücadeleyi Kaf-Kaf, 84-81 kazandı. Ankara'da oynanan iki müsabakadan 1 mağlubiyet ,1 galibiyet çıkaran Karşıyaka, İzmir'deki maçı da kazanınca seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını kullanmış oldu. Kaf-Kaf'ın finale kalması için yarın evinde oynayacağı mücadelede de galibiyete ihtiyacı var. Konuyla alakalı Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Seri hala bitmedi. Başta takımıma sonra da taraftarlarımıza bunu özellikle söylemek istiyorum. Finale gitmemiz için yarın oynanacak maçı kazanmaya ihtiyacımız var. Bütün ekibimi tebrik ediyorum” diye konuştu.