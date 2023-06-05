Pınar Karşıyaka, seriye kötü başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'a 98-94 kaybederek seride 1-0 geriye düştü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Bursaspor'u seride 2-0 eleyerek yarı finale yükselen Pınar Karşıyaka, yarı finalde ligin normal sezonunu lider olarak tamamlayan Türk Telekom ile eşleşti. Ankara temsilcisi ile ilk maçına çıkan Kaf-Kaf, çekişmeli giden maçı 98-94 kaybederek play-off yarı final serisinde 1-0 geriye düştü.

Karşılaşma sonrası galibiyetten dolayı Türk Telekom'u tebrik eden Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, “Onlar da çok iyi oynadılar ve maçı bırakmadılar. Sonuçta bir seri oynuyoruz, salı günü bir maçımız daha var. O maçı alıp İzmir'e 1-1'lik skorla dönmeye çalışacağız” diye konuştu.

Öte yandan serinin ikinci maçı yarın saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.