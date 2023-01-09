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Pınar Karşıyaka, sürprize yer vermedi

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin son sıralarında bulunan Onvo Büyükçekmece Basketbol’u konuk etti.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin son sıralarında bulunan Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti. Kaf-Kaf, mücadeleyi 104-102 kazandı.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz hafta 6 maçlık galibiyet serisini Bahçeşehir'e kaybederek sonlandırmıştı. Kaf-Kaf, bu hafta ise sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti. Müsabakaya etkili başlayan yeşil-kırmızılılar, daha sonra rakibinin üstün oyununa karşı koyamadı ve geriye düştü. Mücadelenin son saniyelerine yenik giren Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown'ın son saniye üçlüğü ile maçı 104- 102 kazanan taraf oldu. İzmir temsilcisi, böylece ligdeki 10. galibiyetini elde etti.

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