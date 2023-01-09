Pınar Karşıyaka, sürprize yer vermedi

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin son sıralarında bulunan Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti. Kaf-Kaf, mücadeleyi 104-102 kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz hafta 6 maçlık galibiyet serisini Bahçeşehir'e kaybederek sonlandırmıştı. Kaf-Kaf, bu hafta ise sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk etti. Müsabakaya etkili başlayan yeşil-kırmızılılar, daha sonra rakibinin üstün oyununa karşı koyamadı ve geriye düştü. Mücadelenin son saniyelerine yenik giren Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown'ın son saniye üçlüğü ile maçı 104- 102 kazanan taraf oldu. İzmir temsilcisi, böylece ligdeki 10. galibiyetini elde etti.