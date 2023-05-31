Pınar Karşıyaka yarı finalde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bursaspor'u 76-92'lik skorla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Bursaspor'la mücadele etti. Yeşil-kırmızılılar, deplasmanda karşılaştığı rakibini 76-92'lik skorla mağlup etti ve seriyi 2-0'a getirerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, “Önemli bir galibiyet aldık, 2-0 kazanarak yarı finale yükseldik. Artık rakibimizi bekleyeceğiz. Bütün ekibimi tebrik ediyorum” diye konuştu.