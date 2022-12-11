Pınar Karşıyaka yükselişe geçti

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında evinde karşılaştığı Aliağa Petkim'i 96-75 mağlup etti ve ligde üst üste 3. maçını kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde 10. haftasında Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkim'i konuk etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Kaf-Kaf, 96-75'lik skorla kazandı. Yeşil-kırmızılı ekipte, Errick McCollum 38 sayı, Vitto Brown 21 sayı ve Angel Delgado da 11 sayı ile oynayarak galibiyete büyük katkı sağladı.

Pınar Karşıyaka, bu müsabaka ile birlikte ligde arka arkaya 3. galibiyetini elde etti.