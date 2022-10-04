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Pınar Karşıyaka, Yunan ekibini devirdi

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Yunanistan ekibi AEK’yı 91-88 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Yunanistan ekibi AEK'yı 91-88 mağlup etti.



Salon: Mustafa Kemal Atatürk


Hakemler: Antonio Conde, Fernando Calatrava, Marek Kukelcik


Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 17, Skyler Flatten, Erick McCollum 29, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Mindaugas Kuzminskas 13, Angel Delgado 17, Vittorio Brown 8, Mert Celep, Kenan Sipahi 7


Başantrenör: Ufuk Sarıca


AEK: Alexander Madsen 10, Panagiotis Filipako, Tim Frazier 16, Antonis Koniaris, Dimitris Mauroeidis, Cameron McGriff 11, Akil Mitchell 19, Konstantinos Papadakis, Nikolaos Persidis, Andreas Petropoulos, Janis Strelnieks 15, Kenneth Williams 17


Başantrenör: Ilias Kantzouris


1. Periyot:15-21 (AEK lehine)


Devre: 42-42


3. Periyot: 69-65 (Pınar Karşıyaka lehine)

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