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Pınar Karşıyaka, zirveye oynuyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde üst üste aldığı 6 galibiyetle puan tablosunda 3.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı 6 galibiyetle puan tablosunda 3. sıraya kadar yükseldi ve zirveyi yakından takip etmeye başladı.


Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, sezona galibiyetlerle başlasa da sonrasında arka arkaya aldığı 3 mağlubiyetle kötü bir periyoda girmişti. Bu süreci atlatmak isteyen Kaf-Kaf, 7. hafta sahasında oynadığı Merkezendi maçıyla çıkışa geçti ve üst üste oynadığı A.Efes, Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka, Frutti Extra Bursaspor ve Gaziantep Basketbol maçlarından galibiyetle ayrılarak bir çıkış yakalamış oldu. Böylece yeşil-kırmızılılar, ligde aldığı 9 galibiyetle puan tablosunda 3. sıraya kadar yükseldi ve zirve yarışına ortak oldu.


Öte yandan İzmir temsilcisi, hafta sonunda Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

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