Pınar Karşıyaka, zirveye oynuyor

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Galatasaray Nef'i 103-91 yendi ve zirveye doğru önemli bir adım attı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka ve Galatasaray Nef, İzmir'de karşı karşıya geldi. Yeşil-kırmızılı ekip müsabakayı 103-91 kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka, ligdeki 12. galibiyetini elde etti ve zirveye yaklaşmak için önemli adıma imza attı. Pınar Karşıyaka'nın başarılı koçu Ufuk Sarıca da maçtan sonra ligde üst sıralarda olmak için bu galibiyetin anlamlı olduğunu ifade etti. Karşılaşmadan sonra önemli açıklamalarda bulunan Sarıca, "Bugün salonda güzel bir atmosfer, sahada güzel bir oyun vardı. Üstüne güzel de bir galibiyet elde ettik. O yüzden çok mutluyuz. Galatasaray Nef bu ligin iyi kadroya sahip takımlarından biri. Zaten bunu da maçta gösterdiler, bizi kovalamaktan hiç vazgeçmediler. Bugün çok enerjik ve dirençliydik. Maçın büyük bölümünü doğru kararlarla oynadık. Bazen yanlış kararlar versek de hep skoru kontrolde tuttuk ve çok net bir galibiyet aldık. Maçı baştan sona önde götürmek kolay değildi, böyle bir galibiyet almak anlamlı. Ligde üst sıralardayız, bunu devam ettirmek istiyoruz. İlk yarıda bu tip zor maçların hepsini deplasmanda oynadık. Bu gözden kaçmaması gereken bir detay. Bugünkü gibi taraftarımızla beraber oynayıp önümüzdeki maçları kazanırsak ligin sonu çok farklı bir şekilde bitebilir. Bütün ekibimi kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.