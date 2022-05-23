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Pınar-Karşıyaka, zorlu Anadolu Efes deplasmanında

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında yarın Anadolu Efes’e konuk olacak.

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında yarın Anadolu Efes'e konuk olacak. Yeşil-kırmızılılar, Euroleague şampiyonluğuna ulaşan rakibi karşısında yarı final biletini almaya çalışacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Play-Off Çeyrek Final üçüncü maçında yarın Anadolu Efes'in konuğu olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Çeyrek final eşleşmesinin ilk maçını deplasmanda 90-66 kaybeden yeşil-kırmızılılar, ikinci maçta ise sahasında rakibini 79-73 mağlup etmeyi başarmıştı. 15 Mayıs Pazar günü oynanması planlanan üçüncü maç ise Anadolu Efes'in Avrupa şampiyonluğuna eriştiği Euroleague Final-Four karşılaşmaları sebebiyle 24 Mayıs (yarın) tarihine ertelenmişti.


İzmir temsilcisi, yarın oynanacak zorlu karşılaşmada galibiyeti arayacak. Eşleşmeyi kazanan taraf, yarı finalde Galatasaray NEF'in rakibi olacak.

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