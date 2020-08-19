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Pınar Karşıyaka'da testler negatif

Pınar Karşıyaka’da, A Takım oyuncuları, teknik ve idari kadroya yapılan korona virüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

Pınar Karşıyaka'da, A Takım oyuncuları, teknik ve idari kadroya yapılan korona virüs testlerinin negatif sonuçlandığını açıkladı.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda yeşil-kırmızılılarda A takım oyuncuları, teknik ve idari kadroya korona virüs (PCR) testi uygulandı. 17 Ağustos tarihinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapılan testlerin sonucunda herhangi bir vakaya rastlanılmadığı açıklandı.

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