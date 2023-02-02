Pınar Karşıyaka'dan bilet kampanyası

Pınar Karşıyaka'nın, Basketbol Süper Ligi 18. haftasında 4 Şubat Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçına tam ve öğrenci bileti alan taraftarlar, ertesi gün oynanacak Karşıyaka Voleybol-Havran Belediye müsabakasını ücretsiz izleyebilecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 4 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, taraftarlarını mutlu edecek bir harekete imza attı. Beşiktaş karşılaşmasına tam ve öğrenci bileti alan taraftarlar, 5 Şubat Pazar günü oynanacak Karşıyaka Voleybol - Havran Belediye maçını ücretsiz izleyebilecek. Pınar Karşıyaka - Beşiktaş karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 350-2000 TL

Tam: 100 TL

Öğrenci: 50 TL