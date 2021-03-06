Pınar Karşıyaka'dan boykot ve ödeme sıkıntısıyla ilgili açıklama

4 günlük gecikme ihtimali üzerine gerçekleşen bu münferit olaydır” dedi.

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da, yaşanan ödeme sorunları ile ilgili açıklama geldi. Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Cem Karas, yaptığı açıklamada, ortaya çıkan durumun yönetimi ve destekçilerini üzdüğünü ifade etti. Karas, takımın ödemelerini tam ve eksiksiz aldığını belirtirken, ödemelerde yaşanan sıkıntı nedeniyle dün oyuncuların idman boykotu yapmasını şu sözlerle değerlendirdi:

”En büyük gelir ve itici gücümüz olan taraftarımızın eksik olduğu, tüm dünyada yaşanan ekonomik belirsizliklerle sponsorluk ve reklam gelirlerinin düştüğü bir sene oldu. Yine de, 23 senedir sürekli bizlerle olan değerli sponsorumuzun inancı, diğer destekçilerimizin sürekliliği ve başta başkanımız Turgay Büyükkarcı olmak üzere, yönetimimizce yapılan ekstra destekler ile bu sezon ligde ve Şampiyonalar Liginde zirve yarışımız sürmekte. Bugün yaşanan ‘ödeme sıkıntısı' bahaneli gerçekleşen, oyuncuların aldığı tavır yukarıda saydığımız sebeplerle hem biz yönetimimizi hem başta ana sponsorumuz olan Pınar'ı ve diğer destekçilerimizi çok üzmüştür. En çok üzüldüğümüz, ekonomik olarak darboğazda olan ülkemizin en çok dert çeken alanı olan spor sektöründe 4 günlük gecikme ihtimali üzerine gerçekleşen bu münferit olaydır. Basketbolda mücadele ettiğimiz lig ve koşullarda, müessese takımlarının dahi çok uzun süreli gecikmeler yaptığı bu olağanüstü ortamda, Pınar Karşıyaka'nın saha içinde kazanmaya devam etmesi için bizler tüm şartları yerine getirmekteyiz. Her şeyin en iyisini hak eden ve yanımızda olan taraftarımıza olan borcumuz ve sorumluluğumuz budur.”