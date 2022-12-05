Pınar Karşıyaka'dan önemli galibiyet

hafta mücadelesinde A.Efes'i normal süresi 90-90 biten karşılaşmada iki uzatma sonucunda 112-111 mağlup etti. Pınar Karşıyaka'da, Braian Angola 31, Errick McCollum ise 29 sayıyla galibiyetin mimar isimlerinden oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 9. haftada Efes ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Kaf-Kaf, ilk periyodu 30-27 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de dış atışlarla farkı koruyan yeşil-kırmızılılar, devreye 46-42 üstün giren taraf oldu. Üçüncü çeyreğe bu kez hızlı başlayan Efes oldu ve başa baş geçen çeyreği İstanbul temsilcisi, 71-69 önde tamamladı. İki takımın da karşılıklı basketleriyle girildiği son periyotta bitime 30 saniye kala 2 sayı (88-90) farkla öne geçen yeşil-kırmızılılar, üstünlüğünü koruyamayınca müsabakanın normal süresi 90-90 sona erdi. İlk uzatma devresine iki takım da karşılıklı sayılarla başlayınca müsabaka 99-99 sona erdi ve böylece karşılaşma tekrar uzadı. İkinci uzatma devresinde daha iyi oynayan Pınar Karşıyaka, parkeden 112-111 galip ayrılan taraf oldu. Öte yandan Pınar Karşıyaka'da Braian Angola 31, Errick McCollum ise attığı 29 sayıyla galibiyetin mimar isimlerinden oldu.