Pınar Karşıyakalı basketbolcular kansere karşı pembe gözlük taktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyakalı basketbolcular, 1-7 Nisan ‘Kanser Farkındalık Haftası' çerçevesinde insanlarda kanser bilincini yükseltmek ve farkındalık oluşturmak için bu tarihlerde oynanan iç saha maçları öncesinde sahaya pembe gözlüklerle çıktı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyakalı basketbolcular, 1-7 Nisan tarihleri arasında ‘Kanser Farkındalık Haftası' çerçevesinde evinde oynadığı maçlarda anlamlı bir harekete imza attı. İzmir temsilcisi, evindeki karşılaşmalar öncesinde pembe gözlük ve pankartla çıkıyor. Pankartta, "Kanser haftası boyunca pembe gözlüklerimizi takıyor, kansere karşı erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekiyoruz, kansere farklı çerçeveden bak" sloganı yer aldı. Bunu gören Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki yeşil-kırmızılı taraftarlarda, bu önemli etkinliğe alkışlayarak destek oldu.

Son olarak Pınar Karşıyaka resmi sosyal medya hesabı da, “Siz de kansere farklı bir çerçeveden bakın Unutmayın erken tanı hayat kurtarır” paylaşımı yaptı.