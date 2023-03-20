İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pınar Karşıyakalı Erick McCollum, ligin sayı lideri

Erick McCollum, bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde kaydettiği 425 sayı ile bu alanda zirvede yer alıyor.

Erick McCollum, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde kaydettiği 425 sayı ile bu alanda zirvede yer alıyor.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Erick McCollum, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Amerikalı oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon 21 maça çıktı ve toplam 425 sayı üretti. Böylece 35 yaşındaki oyuncu, Basketbol Süper Ligi'nde şu ana kadar en fazla sayı atan basketbolcu konumunda bulunuyor. Tecrübeli sporcu, bu sayıların 165'ini üçlük atışından, 156'sını ikilik ve 104'ünü ise serbest atıştan kaydetti. McCollum'u ise 406 sayı ile Frutti Extra Bursaspor forması giyen Onuralp Bitim takip ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.