İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pınar Karşıyakalı Erick McCollum, ligin sayı lideri

Pınar Karşıyaka forması giyen Erick McCollum, bu sezon Basketbol Süper Ligi’nde maç başına ürettiği 19.

Pınar Karşıyaka forması giyen Erick McCollum, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde maç başına ürettiği 19.2 sayı ile bu alanda zirvede yer aldı.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da forma giyen Erick McCollum, bu sezon İzmir temsilcisinde gösterdiği performansla dikkat çekti. Amerikalı oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla bu sezon 25 maça çıktı ve toplam 481 sayı üretti. 35 yaşındaki oyuncu, Basketbol Süper Ligi'nde maç başına ürettiği 19.2 sayı ile ligin zirvesinde bulunuyor.


Tecrübeli basketbolcuyu, 19 sayı ortalaması ile Büyükçekmece Basketbol'da oynayan Jordon Crawford ve Frutti Extra Bursaspor'da top koşturan 18.6 sayı ortalamasına sahip Onuralp Bitim takip ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.