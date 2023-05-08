Pınar Karşıyakalı Vitto Brown, haftanın beşine seçildi

Pınar Karşıyakalı Vitto Brown, hafta sonu oynanan müsabakada Bahçeşehir Koleji'ne karşı gösterdiği performansla Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın beşine seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 28. hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 86-82 kazandı. Pınar Karşıyaka'nın Amerikalı oyuncusu Vitto Brown, 39 dakikada 29 sayı, 9 ribaund, 4 asist ile galibiyette önemli rol oynadı. Brown, Basketbol Süper Ligi tarafından oluşturulan haftanın kadrosunda kendisine yer buldu.