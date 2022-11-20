İhlas Haber Ajansı

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Pınar Karşıyaka'nın düşüşü devam ediyor

Pınar Karşıyaka, iki maçlık kazanamama serisini Ankara temsilcisi Türk Telekom karşısında sonlandırmak istiyordu fakat orada da umduğunu bulamadı.

Yeşil-kırmızılılar, sahadan 92-83'lük skorla mağlup ayrıldı.


Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 7. haftasında Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda Pınar Karşıyaka'yı konuk etti. Yeşil-kırmızılılar, son haftalardaki kötü gidişatı sonlandırmak için parkeye çıktı fakat istediğini alamadı. İzmir temsilcisi, sahadan 92-83'lük skorla mağlup ayrıldı. Pınar Karşıyaka'da Vitto Brown 24 sayı, Errick McCollum 19 sayı, Jaylon Brown 16 sayı üretse de Türk Telekom'un galibiyetine engel olamadı. İzmir temsilcisi böylece yenilmezlik serisini 3 maça çıkarmış oldu.


Öte yandan Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 22 Kasım Salı günü İtalyan temsilcisi Reggiana'ya konuk olacak.

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