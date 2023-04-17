Pınar Karşıyaka'nın ilk iki şansı zora girdi

Pınar Karşıyaka, hafta sonu oynanan İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'a 90-85 kaybederek ligde ilk iki şansını zora soktu.

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Aliağa Petkimspor'a konuk oldu. Yeşil-kırmızılılar, tüm periyotları geride bitirdiği mücadeleyi 90-85'lik skorla kaybetti. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka, 18 galibiyetle haftayı tamamladı. İzmir ekibinin en yakın rakibi olan 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 20 galibiyeti bulunuyor.

Pınar Karşıyaka Başnatrenörü Ufuk Sarıca da ligdeki konumları ve hedefleri hakkında, “Lig devam ediyor, nasıl ki geçen hafta kazanıp üst sıralarda kalmayı hedefliyorsak bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bir avantajımız var ama küçük, bunun peşinden koşacağız” diye konuştu.