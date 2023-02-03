Pınar Karşıyaka'nın konuğu Beşiktaş

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Pınar Karşıyaka, ligde 12 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, Beşiktaş ise 4 galibiyet, 13 mağlubiyet ile puan tablosunda son sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon evinde çıktığı 8 maçta sadece Tofaş'a kaybederken; iç sahadaki 6 maçlık galibiyet serisini siyah-beyazlı ekip karşısında da sürdürmek için sahaya çıkacak. Öte yandan Beşiktaş, bu sezon ligde sadece 4 galibiyet elde etti.