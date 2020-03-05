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Pınar Karşıyaka'nın milli gururları

Türk basketboluna her kademede oyuncu yetiştiren Pınar Karşıyaka’nın 4 basketbolcusu ve bir antrenörü daha ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadı.

Türk basketboluna her kademede oyuncu yetiştiren Pınar Karşıyaka'nın 4 basketbolcusu ve bir antrenörü daha ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu yaşadı.


Altyapısına verdiği önemin meyvelerini toplamayı sürdüren Pınar Karşıyaka, Bursa'da düzenlenen U17 Milli Takım kampına Adem Bona, Atahan Ceran, Haktan Yavaş ve Eray Büyükcangaz'ı gönderdi. Bursa'daki kampa Pınar Karşıyaka pilot takımı baş antrenörü İnanç Koç'un da davet edilmesi mutluluğu ikiye katladı.


Bursa'da 4 gün devam eden kampta Temmuz ayında düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milliler Haziran ayında bir kez daha bir araya gelecek.

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