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Pınar Karşıyaka'nın play-off'taki rakibi belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde sezonu dördüncü sırada bitirmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka’nın play-off’taki rakibi, beşinci basamaktaki Bursaspor oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonu dördüncü sırada bitirmeyi garantileyen Pınar Karşıyaka'nın play-off'taki rakibi, beşinci basamaktaki Bursaspor oldu.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 30 müsabakada 21 galibiyet, 9 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, normal sezonu dördüncü sırada noktalamayı başardı. Kaf-Kaf, play-off'ta bir maç eksiği olmasına rağmen ligi beşinci sırada tamamlamayı garantileyen Bursaspor'la eşleşti. Saha avantajının İzmir temsilcisinde olacağı play-off çeyrek finalinde iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek.


Öte yandan normal sezonda oynanan lig maçlarında da iki takım ev sahibi oldukları müsabakaları kazanarak birer galibiyet elde etti.

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