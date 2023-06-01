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Pınar Karşıyaka'nın rakibi bugün belli oluyor

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bursaspor’u 2-0’lık seriyle geçip adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka, bugün Türk Telekom ile Galatasaray arasında oynanacak maçın kazananıyla eşleşecek.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bursaspor'u 2-0'lık seriyle geçip adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka, bugün Türk Telekom ile Galatasaray arasında oynanacak maçın kazananıyla eşleşecek.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Bursaspor'la eşleşen Pınar Karşıyaka, rakibini iç sahada ve dış sahada mağlup ederek seriyi 2-0'a getirip yarı finale adını yazdıran takım olmayı başardı. Kaf-Kaf'ın yarı finalde eşleşeceği muhtemel takım ise Türk Telekom - Galatasaray eşleşmesinden seriyi kazanan takım olacak. İki takım arasında oynanan iki maçta 1-1'lik sonuç çıkınca seri son maça kaldı. Bugün saat 18.00'de Türk Telekom'un ev sahipliğinde oynanacak müsabakada galibiyet alan ekip, yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi olacak.

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