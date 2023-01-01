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Pınar Karşıyaka'nın serisi son buldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 13.

hafta maçında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. İzmir temsilcisi, sahadan 78-73'lük skorla mağlup olarak ayrıldı. Böylece yeşil-kırmızılıların 6 maçlık galibiyet serisi son bulmuş oldu.


hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geldi. İzmir temsilcisi, İstanbul'a ligdeki 6 maçlık galibiyet serisini 7 maça çıkarmak için gitti. Karşılaşma zaman zaman Kaf-Kaf'ın istediği gibi gitse de son bölümlerde rakibinin üstünlüğü skora yansıyınca yeşil-kırmızılılar, sahadan 78-73'lük skorla mağlup olarak ayrıldı. Böylece Pınar Karşıyaka, 6 maçlık galibiyet serisini Bahçeşehir Koleji müsabakasında sonlandırmış oldu. Öte yandan Kaf-Kaf, ligdeki 4. yenilgisini aldı.

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