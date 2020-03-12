Pınar Karşıyaka'ya yarı finalde Alman rakip

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupasında adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Almanya'dan Medi Bayreuth oldu.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupasında adını yarı finale yazdıran Pınar Karşıyaka'nın rakibi belli oldu. Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekibine deplamanda 83-82 mağlup olan Medi Bayreuth, Almanya'da oynanan mücadelede rakibini 100-87 mağlup ederek yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Açıklanan takvime göre yarı final eşleşmesinin ilk maçı 25 Mart Çarşamba günü Almanya'da, rövanşı ise 1 Nisan Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.