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Pırlantalardan annelere sürpriz hediye

Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri’nin minik öğrencileri, Anneler Günü için minik elleriyle hazırladıkları küçük ama anlamlı hediyeleriyle annelerine sürpriz yaptı.

Buca Belediyesi Pırlanta Merkezleri'nin minik öğrencileri, Anneler Günü için minik elleriyle hazırladıkları küçük ama anlamlı hediyeleriyle annelerine sürpriz yaptı. Anneler Günü'nde en değerli varlıklarından el emeği göz nuru hediyelerini alan Bucalı anneler, duygu dolu dakikalar yaşadı.


Buca Belediyesi Pırlanta Merkezlerinde okul öncesi eğitim gören 3-6 yaş grubu minik Bucalılar Anneler Günü'ne büyük bir heyecanla hazırlandı. Kendilerini doğurup sevgiyle büyüten annelerine özel bir hediye vermek isteyen minik öğrenciler, merkez öğretmenlerinin yardımıyla rengarenk hediyeler yaptı.


Minik elleriyle hazırladıkları, uğur böceğiyle süslenmiş çiçekleri ve pullarla bezenmiş mutfak süsleriyle annelerini sevindirmek için heyecanlanan minik pırlantalar tüm annelerin anneler gününü kutladı.


Çocuklarını almaya gelen anneler çocuklarının anlamlı sürprizi karşısında hem duygu dolu hem de neşeli anlar yaşadı.

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