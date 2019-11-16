Piste sert iniş kulak sağlığını bozuyor

Dr. Hünkar Batıkhan, uçağın sert inişinin ve türbülansa girmesinin kulak sağlığını daha fazla etkilediğini açıkladı. Dr. Batıkhan, "Uçak alçalırken sakız çiğneyin, gripseniz uçmayın" uyarısında bulundu.

Çocukların ve erişkinlerin uçak seyahatlerinde kulak rahatsızlığı yaşayabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, yolculara ve uçak personeline önemli uyarılarda bulundu. Uçağın alçalması sırasında basınç değişimine bağlı olarak kulakta hafif ağrı ve dolgunluk hissi gibi rahatsızlıkların görülebileceğini belirten Dr. Batıkhan, bu belirtilerin riskli gruplarda sağırlık, kulak zarının yırtılması ve kulaktan kan gelmesi gibi istenmeyen durumlara yol açabileceğini söyledi.

Uçak yolculuğunun sorunsuz bir şekilde gerçekleşebilmesi için östaki borusunun fonksiyonlarının belirleyici olduğunu vurgulayan Op. Dr. Batıkhan, burun ve kulak sağlığında meydana gelebilecek sorunların uçuş için tehlike arz edebileceğini belirtti. Hem uçuş personellerine hem de uçuş planı olan yolculara uyarıda bulunan KBB uzmanı Dr. Batıkhan, orta kulak iltihabı, sinüzit, alerjik rinit, burun tıkanıklığı ve burun eğriliği gibi sağlık sorunları bulunan kişilere ek olarak kronik sağlık sorunları olmasa dahi nezle ve grip gibi üst solunum yollarını etkileyen hastalıkları olanların uçuş öncesi KBB uzmanlarına muayene olmalarının gerektiğini ifade etti.

Uçuşlarda kulak sağlığını korumak amacıyla alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Dr. Batıkhan şunları söyledi:

"Çok acil değilse üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorken uçuş önermiyoruz. Doktorunuzun önerisi ile uçağa binmeden ve inişe geçmeden yarım saat önce burun açıcı sprey veya haplardan kullanabilirsiniz. Uçak alçalırken sakız çiğneme, şeker emme ve esneme hareketlerini yaparak östaki borunuzu açmaya çalışın. İniş süresi boyunca iki dakikada bir bu çalışma tekrarlanmalıdır. Tüm bunlara ek olarak östaki borusunun açılıp kulak basıncının dengelenmesi amacıyla Valsalva manevrası uygulanabilir. Uçak alçalırken uyumamaya özen gösterin. Böylece kulak rahatsızlığınızın farkına varabilirsiniz. Çocuğunuza alçalma başladığında bir şeyler içirtebilir veya sakız çiğnemesini sağlayabilirsiniz. Uçak inişi sırasında kulaklıklarınızı çıkartın."