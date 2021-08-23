Piyano çalarken saçlarını yaptırdı

İngiltere'de yaşayan Türk şarkıcı ve oyuncu Serel Yereli, hemşehrisi ünlü kuaför Samet Zili ile birlikte ilginç bir rekor girişiminde bulundu. Genç sanatçı, oturduğu koltukta piyano çalarak, şarkı söylerken, ünlü kuaför Samet Zili tarafından ise saçlarına ise şekil verildi.

Bir süredir İngiltere'de yaşayan ünlü şarkıcı ve oyuncu Serel Yereli, önceki gün Londra'da hizmet veren kuaför salonu Hairbysam'ı ziyaret etti. İzmirli oyuncu-şarkıcı Serel Yereli'ni önceki gün hemşehrisi Samet Zili ile Londra'da buluştuğu anlarda ise ilginç bir rekor girişimi gerçekleşti. Bakımına büyük özen gösterdiği uzun sarı saçlarını Zili'nin maharetli ellerine teslim eden genç sanatçı, salona neşe getirdi.

Saçı yapılırken piyano çaldı, şarkı söyledi

Serel Yereli, Hairbysam'a girer girmez salonda bulunan piyanonun başına oturdu. Güzel yıldız şarkılarını çalıp söylerken, Samet Zili de bir yandan saçlarını yaptı. Yeni bir single üzerinde çalışan Yereli, şarkılarıyla salondaki diğer müşterilere de keyifli dakikalar yaşattı. Günün sonunda saçlarını çok beğendiğini dile getirerek Samet Zili'ye teşekkür eden Serel Yereli, Hairbysam‘a da bayıldığını ve salonu artık sık sık ziyaret edeceğini söyledi.

"Seninle gurur duyuyorum"

Serel Yereli, Hairbysam'dan özel bir paylaşım da yaptı. Çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında yayınlayan Yereli, Samet Zili'nin önümüzdeki yıl Victoria's Secret şovunda ünlü top modellerin saçlarını yapacağını takipçilerine müjdeleyerek, "Samet Zili gelecek yıl Victoria's Secret defilesinde saç yapacak. Seninle gurur duyuyorum aşkım" paylaşımını yaptı.