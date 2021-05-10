Plaj voleybolunda şampiyon Türkiye

İzmir'de düzenlenen CEV Continental Cup Plaj Voleybolu Turnuvasında Türkiye Erkek Milli Takımı, final maçında Letonya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Türkiye Voleybol Federasyonu ile düzenlediği ve ev sahipliğini üstlendiği CEV Continental Cup'ta Türkiye Erkek Plaj Voleybol Milli Takımı, finalde Letonya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen organizasyondaki final mücadelesinin ilk maçında; Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe, Aleksandrs Samoilovs-Janis Smedins ile karşılaştı. A Milli Takım, tie-break setine giden karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi. İkinci maçta da Safa Urlu-Selçuk Şekerci, Arturs Rinkevics-Ardis Bedritis'i de 2-0 yenince milli takım organizasyonu ilk sırada tamamlamayı başardı.

Şampiyonluk kupasını Soyer verdi

Türkiye'nin şampiyon olduğu turnuvanın İzmir ayağında Letonya ikinciliği elde etti. Slovakya üçüncü, İtalya dördüncü, Litvanya beşinci sırada yer alarak Hollanda'daki finallere gitmeye hak kazandı.

Safa Urlu-Selçuk Şekerci, Arturs Rinkevics-Ardis Bedritis maçını izleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde Türkiye Erkek Milli Takımı'nın şampiyonluk kupasını TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ile birlikte verdi.

Dereceye giren diğer takımların ödüllerini ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, CEV Teknik Delegesi Christian Schemeth ve Beach It Beach Sport Organizatörü Gürsel Yeşiltaş takdim etti.

Kadınlarda ilk 5 sırayı Yunanistan, Polonya, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya elde etmişti. Hem kadınlar hem erkekler, 23-26 Haziran'da Hollanda'da yapılacak finallerde Tokyo Olimpiyatları'na gitmek için ter dökecek.