Plak kültürü İzmir'de yaşatılıyor

İzmirli iş adamı Kaan Şeker, hem plak kültürünü yaşatmak hem de hayallerini gerçekleştirmek için Plak Evi'ni açtı.

Çocukluk yıllarından beri plak tutkunu olan Kaan Şeker, plaza hayatını bir kenara bırakarak hayallerini gerçekleştirdi. Son zamanlarda plak kültürünün azaldığını ifade eden Şeker, İzmir'in Konak ilçesine bağlı Çankaya semtinde plak evini açarak, plakseverlerle bir araya geldi. Şeker'in 70'li, 80'li ve 90'lı yıllardan kalan yerli ve yabancı olmak üzere birbirinden eşsiz plak arşivi, plakseverler için raflarda yerini aldı. Plakların yanı sıra birbirinden ünlü markaların pikap ve amfileri de Plak Evi'nde satışa sunuluyor. Hayallerinin peşinden koşan Şeker, Plak Evi'ni açtıktan kısa bir süre sonra İzmir ve Türkiye'nin birçok ilinden plak hayranının dükkanını ziyaret etmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Plak kültürünün yaşatılması için büyük bir mücadele verdiğini kaydeden Şeker, "Sonunda yıllardır hayal ettiğim ama bir türlü gerçekleştiremediğim bir fikri hayata geçirmeyi başardım, bu anlamda bundan daha büyük bir mutluluk yok. Çocukluk yıllarımdan beri plaklara olan tutkum bitmedi. Yorucu iş hayatını bir kenara bırakarak burayı açmayı ve plak kültürünü kendi çapımda yaşatmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.