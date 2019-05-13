Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları SMS ve e-posta ile cepte

Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları, şirket tarafından belirlenen gün ve sürede bir dizi hizmet nedeniyle uygulanıyor. Elektrik dağıtım hatlarının bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile beraber, yeni yatırım projelerinin devreye alınması esnasında programlı kesinti yapılmasına ihtiyaç duyuluyor.

Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında; can, mal, çevre güvenliği ve yasal düzenlemeler gereği programlı bir şekilde elektrik kesintisi yapılmasına gerek duyuluyor. ADM Elektrik Dağıtım, planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla da, öngörülemeyen kesintilerin önüne geçiyor.

Planlı bakım ve iyileştirme çalışmalarının, daha kaliteli hizmet ve uzun ömürlü memnuniyet için yapıldığını vurgulayan şirket yetkilileri, anlık kesintilerin; öngörülemeyen teknik sebepler, dış faktörler ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan istenmeyen kesintiler olduğunu ve bu yönleriyle planlı kesintilerden farklı olduğunu belirtti.

Öte yandan şirketin, SCADA Merkezi ile hizmet verilen iki ilde elektrik dağıtım hatlarının her an takip edildiği ve analizlerin yapıldığı, öngörülemeyen kesintilerin saniyeler içerisinde kontrol merkezinden müdahale edildiği de öğrenildi.

Planlı elektirik kesintileriyle ilgili de şirketin, www.admelektrik.com.tr adresli web sitesinde yer alan “Planlı Bakım ve İyileştirme” başlığı altında nerede, ne zaman, ne sürede planlı kesinti yapılacağının bilgisini de paylaştığı kaydedildi. Ayrıca tüketicilerin, 0850 800 0 186 numaralı çağrı merkezini arayıp, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları hakkında bildirim almayı talep edebildiği; isim, soy isim, tesisat numarası, cep telefonu numarası ve e-posta bilgilerini paylaşan tüketicilerin, tercih ettikleri yönteme göre, SMS (Bilgi Mesajı) veya e-posta aracılığıyla planlı kesintiler öncesinde bilgilendirildiği de aktarıldı.