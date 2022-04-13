Plastik atıklara karşı dikkat çeken proje: 5 ülkeden katılımcılar Çeşme'de

İzmir'in Çeşme ilçesinde, “Yeşil Düşün Birlikte Hareket Et” adlı etkinlikte beş ülkeden 33 katılımcı bir araya geldi. Plastik başta olmak üzere atıkların azaltılması ve geri dönüşümü, sürdürülebilir tüketim ve doğanın korunması konularını ele alan projede katılımcılar, Tekke Plajını temizledi, yerel halkla bir araya geldi.

Erasmus+ çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansının fonladığı, Alaçatılı gençlerin oluşturduğu Agrilia Gençlik Grubu tarafından düzenlenen projede; İngiltere, Polonya, Romanya, İspanya ve Türkiye'nin çeşitli yerinden gelen katılımcılar, geri dönüşüm farkındalığını artırmak, atık yağların biriktirilip değerlendirilmesi, plastik atıklarının azaltılması gibi konularda eğitim aldı. Farkındalığı artırmak amacıyla Çeşme'deki vatandaşlarla da bir araya gelen katılımcılar, anketin sorularını cevaplayan halka bez çantalar dağıtarak, plastik torba kullanımının azalması adına çalışmalar yaptı.

Tekke Plajında temizlik etkinliği

Çeşme'nin meşhur plajlarından olan Tekke'de kış aylarında biriken atıkları toplayan katılımcılar, plajın güzelliğine hayran kaldı. Proje koordinatörü Denizhan Şaşmaz, gençlerin farkındalığını artırdığı ve yerel etki sağladığı için mutlu olduklarını dile getirdi.

Erythrai antik kentini gezdiler

Proje çerçevesinde Ildır'daki Erythrai Antik Kentini ziyaret eden katılımcılar, güzel havanın ve manzaranın tadını çıkardı. Türkiye'de oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren katılımcılar, doğal güzellikleri ve projenin konusuyla birlikte edindikleri tecrübelerin benzersiz bir deneyim olduğunu kaydetti.

Atık yağlardan doğal kozmetik ürünler yaptılar

Atık yağlar ve tamamen doğal ürünlerden kozmetik ürünler üretmeyi öğrenen katılımcılar, yaptıkları ürünlerin tanıtımı da yapmayı ihmal etmedi. Thinkgreenacttogether instagram hesabına çeşitli paylaşımlar yapan gençler, bu sayede kendi ülkelerindeki insanlara da erişme fırsatı yakaladı. Daha sonra Alaçatı sokaklarını gezen katılımcılar, çeşmenin bu kadar güzel olduğunu tahmin etmediklerini ve arkadaşlarına tavsiye edip daha sonra tatil için Çeşme'ye geleceklerini belirtti.