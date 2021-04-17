Play-off hedefine ulaşan Çeşme Basket, sıralama için oynuyor

Play-off hedefinde amacına ulaşan Çeşme Kadın Basketbol takımı, evinde karşılaştığı Urla Belediye Takımı'nı 84-66 mağlup ederek, 38 puanla lig sıralamasında 8. sıradaki yerini korudu. Çeşme Basket'in yeni hedefinin ligi üst sıralarda tamamlamak olduğu belirtildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Çeşme Basket, ligin 27. haftasında Urla Belediye Kadın Basketbol Takımı'nı konuk etti. Çeşme Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı, Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü de izledi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu, Urla Belediye 26-20 önde tamamlarken, ikinci periyotta ise sadece 4 sayı yapabildi. İkinci periyodu iyi bir savunma yapan Çeşme Basket 42-30 önde kapattı. Maçın ikinci devresinde de üstünlüğünü sürdüren Çeşme Basket, üçüncü periyodu 60-42, dördüncü ve son periyodu da 84-66 önde tamamlayarak maçın galibi oldu.

Kemal Karakurt: "Yolumuz nereye kadar giderse oraya doğru gitmek istiyoruz"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Çeşme Basket Yardımcı Antrenörü Kemal Karakurt, "Ligin ilk yarısında da Urla ile karşılaşmıştık. Yine ilk yarıya çok önde girmiştik. Ama o maçta 5-6 sakat oyuncumuz vardı. Bugün tam kadro çıktık. Play-offları garantiledik, ama sıralama açısından önemli bir maçtı. İkili averajı almak açısından da önemliydi. Biz çok uygun şartlarda bir takım kurduk. Sene başında herkesin 'Ligden düşecek' dediği takım şu anda Play-off'larda ve ligin ilk üç takımını da yendi. Biz maç maç değerlendiriyoruz. Şimdi amacımız Düzce'yi yenmek. Ondan sonra burada Karşıyaka ile oynayacağız. Yolumuz nereye kadar giderse oraya doğru gitmek istiyoruz" diye konuştu.

"Çeşme'nin adını duyurmaya devam edeceğiz"

Yardımcı Antrenör Karakurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kaymakamımıza bize destek olduğu için çok teşekkür ederiz. Çok özel bir teşekkür de Belediye Başkanımız Ekrem Oran'a. Bize çok yardımcı oluyor. Ayrıca İzmir Milletvekilimiz Ceyda Çankırı bize çok destek oluyor. Bizi zor durumlardan hep kurtardı. Elbirliğiyle iyi bir oluşum olmaya devam edeceğiz. Çeşme'nin adını duyurmaya devam edeceğiz."

Ronahi Zilan Kıran: "Play-off'ları garantiledik, sıralama için oynuyoruz"

Çeşme Basket oyuncularından Ronahi Zilan Kıran da yaptığı açıklamada, "Urla ile oynadığımız ilk maçta, 11 sayı önde olduğumuz maçı kaybetmiştik. Bu sefer kaybetmek istemedik. Devreye 12 sayı önde girdik. Daha sonra bunu devam ettirmemizin gerektiği düşüncesi ile mücadele ettik. İlk periyod 26 sayı yedikten sonra ikinci periyotta 4 sayı yemiş olmamız, aslında istersek ne kadar iyi savunma yapabileceğimizi gösterdi. Bu şartlar altında iyi savunma yaparak, daha istekli olarak maçı kazandık. İlk maç gibi olmadı. Play-off'u önceden garantilemiştik. Şimdi sıralama için oynuyoruz" şeklinde konuştu.

Çeşme Basket Takımı, 24 Nisan Cumartesi günü, saat 16.00'da, Düzce'de, Global Connect Travel Düzce takımı ile karşılaşacak.