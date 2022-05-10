Point Bornova'da el emeği göz nuru ürünlerin sergisi ilgi gördü

Bornova Halk Eğitim Merkezi, Point Bornova Alışveriş Merkezinde yıl sonu sergisi açarak, el emeği göz nuru ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Alışveriş merkezinin zemin katında yer alan Mira Art Gallery'deki serginin açılışına; Bornova Kaymakamı Fatih Genel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Selviye Bulucu ve Mustafa Okur, okul müdürleri, usta öğretmenler ile kursiyerler katıldı. Alışveriş merkezindeki ziyaretçiler, sergiye yoğun ilgi gösterdi. Sergide; takı, dekoratif su kabağı, amigrumi, jüt çanta, makrome ve el örmesi sepetler yer aldı. Ürün satışının da yapıldığı sergi alanının, 15 Mayıs akşamına kadar ziyarete açık olacağı bildirildi.