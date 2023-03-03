Polis 3 aydır takip ediyordu, çete üyeleri adliyeye sevk edildi

T.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 3 aylık polis takibinin ardından yakalanan ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 25'i adliyeye sevk edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle iş insanları başta olmak üzere mağdur edilen şahıslara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, örgüt bünyesinde açık veya gizli iş bölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, suç işlemeyi süreklilik haline getirmiş ve liderliğini S.T.'nin yaptığı suç örgütünü çökertmek için çalışma başlattı Ekipler bu suç örgütüne mensuplar ile yine bu suç örgütüne yasa dışı olarak silah temin eden şahıslara yönelik 28 Şubat günü saat 07.00 sıralarında İzmir merkezli Aydın ve Adana illerinde 30 ikamet, 3 iş yeri ve 4 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Polis Özel Harekat Timleri, Deniz Polisi ve Polis Helikopteri destekli, 125 ekip ve toplam 350 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda; 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonların ikinci ayağında ise 35 hedef şahıstan 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 26 tabanca, 1 suikast silahı, 7 pompalı tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve tüfek kartuşu ile 28 adet uyuşturucu hap ve 340 gram metamfetamin ve örgüte ait dökümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Polis ekiplerinin 3 aylık hem teknik hem fiziki takibinin ardından “Nitelikli yağma”, “şantaj”, “silahlı tehdit”, “silah ticareti”, “kasten yaralama” olaylarından 28 farklı eylemleri tespit edilen ve yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan toplam 60 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çete üyesi olduğu tespit edilen toplam 25 şüpheli İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleriyle, Urla Adliyesine sevk edildi. Daha önceden adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 4 şüpheli serbest bırakıldı. 26 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.