Polis dedektif gibi çalıştı, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakaladı

İzmir'in Buca ilçesinde şüphelendiği bir kişiyi sorgulayan polis ekipleri, uyuşturucu ticareti ile ilgili 4 kişiyi yakaladı. Ayrıca şüphelilerden birinin evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 13 Eylül saat 23.15 sıralarında, Başarı Caddesi üzerinde ticari taksi içerisinde bir kadınla görüşen K.S.'yi şüphe üzerine takibe aldı. Uyuşturucu ticareti yapıldığı şüphesiyle K.S.'yi durduran polis ekipleri, yapılan üst aramasında 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan K.S. sorgusunda uyuşturucu maddeyi, taksi içerisinde bulunan Y.B. isimli bir kadından aldığını söylemesi üzerine Y.B. de gözaltına alındı. Y.B. de sorgusunda uyuşturucuları S.Ç. isimli kadından aldığını itiraf etti.

Adreste arama yapıldı

Ekipler gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının ardından S.Ç. adlı kadının arkadaşı B.B. ile kaldığı tespit edilen evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 8,18 gram metamfetamin, 0.70 gram kokain, 7 hap, 18 dolu fişek, 1 şarjör, 1 pompalı tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör ve 10 kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.