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Polis ekipleri hem denetliyor hem de ihtiyaçları karşılıyor

Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle denetimlerini sıkılaştırırken, diğer yandan da vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.


Çeşme Emniyet Müdürlüğü, 16 ekip, 85 personel ile Çeşme'de güvenliği sağlarken, sokağa çıkma yasağının da sorunsuz uygulanması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Çeşme Kaymakamlığı tarafından oluşturulan Vefa Çalışma Grubu içinde de yer alan Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların acil ihtiyaçlarının da karşılanmasında yardımcı oluyor. Polis ekipleri, 155'i arayan vatandaşların ilaç, ekmek, su gibi acil ihtiyaçlarını temin ederek vatandaşların evlerine teslim ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde yoğun bir çalışma yürüten Çeşme Emniyet Müdürlüğü, yaşanan zor günlerde vatandaşın sağlığını ön planda tutarak evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.

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