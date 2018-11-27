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Polis göçmen kızı kucaklayıp koşmuştu, o facianın sorumlusu yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştiren trafik polisinin müdahale ettiği ve 3 çocuğun can verdiği faciaya ilişkin olayın sorumlusu olarak aranan zanlı, İzmir’in Torbalı ilçesinde yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştiren trafik polisinin müdahale ettiği ve 3 çocuğun can verdiği faciaya ilişkin olayın sorumlusu olarak aranan zanlı, İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı.


Bodrum ilçesinde Ekim ayında yaşanan tekne faciasında 3 çocuk hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan 5 zanlı ise tutuklanmıştı. Göçmen faciasındaki olay ise 9 yaşındaki Melek Abucezar'ı kurtarmak için büyük çaba sarf eden trafik polisi Harun Kılıçoğlu'nun mücadelesiyle hafızalara kazınmıştı. Kılıçoğlu, 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştirmişti.


Olay sonrası olayın sorumlusu olduğu iddia edilen Mücahit T.'nin izini araştıran ekipler, şahsın izine Torbalı'da rastladı. 3 kişinin ölümünden sorumlu olarak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla aranan şüpheli, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İzmir-Aydın yolu üzeri Yazıbaşı-Ayrancılar arasında yapılan trafik kontrol esnasında yakalandı.Şahıs, daha sonrada Bodrum'a gönderildi.

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