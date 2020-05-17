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Polis, kısıtlamaya uymayanlara ceza uyguluyor

Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaptığı uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.


Korona virüs ile mücadele kapsamında, pandeminin ilk döneminde getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması, hafta sonları başarı ile devam ediyor. Korona virüs vaka sayısı artışının yavaşlaması sonrası normalleşme süreci için düğmeye basıldı. İlk olarak, bazı büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı kararı tamamen kaldırıldı. İzmir'de ve dolayısıyla Tire'de 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihleri yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması var. Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü bu süreçte şehrin çeşitli noktalarında uygulamalar yaparak kısıtlamaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor.

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