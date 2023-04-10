Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü Çeşme'de kutlandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Çeşme Emniyet Müdürü Tolga Özel'in Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk sunması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilmesi ile devam etti. Törende konuşan Çeşme Emniyet Müdürü Özel, "Teşkilatımızın kuruluşunun 178. yılında hep birlikte olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Son aylarda ülkemizde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem ve akabindeki sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Depremin ilk anından itibaren deprem bölgesine destek amacıyla personellerimizin yardımıyla sürecin yakından takipçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Polisimiz güvenliğin teminatıdır"

Türk Emniyet Teşkilatı'nın 178 yıllık tarihe şeref ve kahramanlık destanları sığdırdığını vurgulayan Özel, "Bu güzel ülkemizin her köşesinde, gelecek nesillerin gururla okuyacakları bir kahramanlık destanları yazan Türk Emniyet Teşkilatı, bundan sonra da aynı vatanseverlik ve azimle yoluna devam edecektir. Polisimiz, güvenliğin teminatıdır. Vicdanların işlemediği yerlerde polis devreye girer. Huzurun bekçiliğini yapar. Gece gündüz, yaz kış demeden zor şartlarda canını ortaya koyarak cesaret ve yiğitlikle mücadele eder" diye konuştu.

"Toplumun her kesimi, sizlerin ne derece ağır şartlar altında büyük bir özveriyle görev yaptığınızı biliyor"

Konuşmasında polis teşkilatı mensuplarına da seslenen Özel, "Zor şartlarda canlarını feda eden aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden emanet aldığımız kutsal görev bayrağını, dün olduğu gibi bugün de nasıl yiğitçe dalgalandırdığınıza tüm dünya şahitlik etmektedir. Toplumun her kesimi, sizlerin ne derece ağır şartlar altında büyük bir özveriyle görev yaptığınızı biliyor. Sizlere ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar diliyorum. Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü münasebetiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi, malullerimizi ve emeklilerimizi de minnet ve şükranla anıyor,, ölenlere rahmet, hayatta olanlara da sağlık ve mutluluklar diliyorum. Törenimize katılarak bizleri onurlandıran tüm saygıdeğer konuklara ve saygıdeğer Çeşmelilere, şahsım ve teşkilatım adına bir kez en içten teşekkürlerimle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Törene Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler, mahalle muhtarları, polisler ve vatandaşlar katıldı.