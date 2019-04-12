Polisi şehit eden sürücüye 15 yıla kadar hapis cezası

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan ve İzmir 30. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanık Sedat A. hakkında "bilinçli taksirle insan öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Trafik kazası tespit tutanağı, alkol raporu, güvenlik kamera görüntüleri, uzman raporları, adli tıp kan tahlil raporu, otopsi raporu ve tanık ifadelerine yer verilen iddianamede, trafik tespit tutanağına göre, Keleş'in asli, Sedat A.'nın ise tali kusurlu olduğu ifade edildi.

İzmir Adli Tıp Grup Kurumundan gelen rapora göre, Sedat A.'nın kanında "12ng/ml esrar metaboliti THC-COOh, 5 ng/ml MDA ve 40 ng/ml MDMA" ile ayrıca ilaç etken maddelerinden 2 bin 400 ng/ml "Naproxen" bulunduğu belirtilen iddianamede, güvenlik kamera görüntülerinde ise sürücü Sedat A.'nın Yeşillik Caddesi üzerinden geçerken kamyonetinin sol ön farının yanmadığı, emniyet kemerinin takılı olmadığı ve seyir halindeyken elindeki cep telefonuna baktığının altı çizildi.

İddianamede, "Sanık Sedat A.'nın kullanmış olduğu uyuşturucu maddenin etkisiyle yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Buket Keleş'e çarparak yaralanmasına ve daha sonra da ölümüne yol açarak üzerine atılı 'bilinçli taksirle insan öldürme' suçunu işlediği anlaşılmaktadır" denildi.