Polisin bandrol dikkati: Sahte içkileri bilindik markaların şişesiyle piyasaya sürecekti

İzmir'in Urla ilçesinde, bilindik markaların logosunun bulunduğu şişelerle sahte içkileri piyasaya sürme hazırlığında olan bir kişi, polisin dikkati sayesinde yakalandı. Polis, içkilerin sahte olduğunu şişelerin üstündeki bandrol numaralarının aynı olmasından anladı.

Edinilen bilgiye göre, Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Altıntaş Mahallesindeki sokak denetimi sırasında Hasan K.'nın bir araçtan bir araca içki taşıdığını fark etti. Şüpheli şahsın yanına giden ekipler, içkileri kontrol etti. Yapılan kontrollerde, iki araçtaki içkilerin üzerindeki bandrol numaralarının aynı olduğu belirlendi. Polis, numaraların aynı olmasından içkilerin sahte olduğunu anladı. Bunun üzerine Hasan K. gözaltına alınırken, iki araçtaki 13 şişe sahte rakı ve 1 şişe sahte viskiye el konuldu.

İçkileri piyasaya sürme hazırlığı olan şüpheliye, 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kapsamında işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.