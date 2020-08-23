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Polisin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.


Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Ekipler daha sonra araçta aramalar yaptı. Otomobilde yapılan aramada; 400 gram metamfetamin, bir miktar bonzai maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. Polis ekipleri, uyuşturucu maddelerin bulunması üzerine otomobildeki 5 kişiyi gözaltına aldı.


Daha sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan D.Z., U.K., S.U., I.N.C. ve D.İ. sevk edildikleri adliye makamlarca tutuklandı.

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